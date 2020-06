L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Parma.



"Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo. Non dobbiamo spaventarci perché non abbiamo tempo di rammaricarci. Ne abbiamo subito un'altra fra qualche giorno anche se questa sconfitta ci fa arrabbiare parecchio. Non possiamo essere al top subito, ma dobbiamo essere più in partita".