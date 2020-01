Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "Urliamo la nostra identità. Nel secondo tempo contro la Roma la squadra ha risposto bene, continuiamo così. L’immagine finale è la dimostrazione di come sia bello catturare la nostra gente. L’obiettivo di sabato è quello di continuare con la voglia di proporre gioco".



Sul mercato: "Eriksson ha lo spirito giusto per lottare. Con la società abbiamo un rapporto chiaro; si tratta di capire al meglio quali siano le operazioni giuste".