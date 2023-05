La gara tra il suo Genoa e l'Ascoli, in programma sabato pomeriggio a Marassi che potrebbe regalare al Grifone la matematica certezza del ritorno in Serie A, Alberto Gilardino dovrà guardarla dalla tribuna.



L'espulsione rimediata dal tecnico dei rossoblù nei minuti di recupero della sfida di lunedì contro il Sudtirol è stata infatti punita dal giudice sportivo con un turno di stop forzato.



Gilardino era stato mandato anticipatamente sotto la doccia dal signor Di Bello in seguito alle proteste espresse dopo che quest'ultimo non aveva concesso al Genoa un rigore piuttosto evidente per un fallo su Ekuban. Episodio che aveva scatenato la reazione dialettica di Gilardino, costandogli l'espulsione.