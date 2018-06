Il futuro immediato di Gianluca Lapadula sarà ancora al Genoa.



Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che nell'edizione in edicola stamattina racconta come la cessione dell'attaccante piemontese non sia minimamente contemplata dal club rossoblù.



Reduce da una stagione vissuta molto al di sotto delle aspettative, anche per via di due infortuni che ne hanno condizionato prima la preparazione estiva e subito dopo il rientro in squadra, Lapadula sembra godere della profonda stima manifestata nei suoi confronti sia da parte della dirigenza, Enrico Preziosi in primis, che dell'allenatore, disposto a farne il riferimento principale del proprio reparto offensivo.



Niente da fare quindi per il Bologna che nelle scorse settimane erano uscita allo scoperto con l'ex capocannoniere di Serie B proponendo al Genoa uno scambio alla pari con Mattia Destro.