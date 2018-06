Il Bologna insiste con il Genoa per Gianluca Lapadula.



Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere di Bologna, il centravanti italoperuviano sarebbe infatti l'obiettivo principale per l'attacco dei felsinei in vista della prossima stagione.



Il nome dell'ex attaccante di Pescara e Milan circola attorno ai rossoblù emiliani già da alcune settimane ma a differenza di quanto ipotizzato fino a poco tempo fa, adesso il Bologna starebbe pensando ad un cambio di strategia per convincere il Genoa a cederlo. L'ipotesi di uno scambio alla pari con Mattia Destro non convince infatti i dirigenti del Grifone, consapevoli delle difficoltà ambientali che l'attaccante marchigiano incontrerebbe nel tornare a Marassi dopo la sfortunata esperienza vissuta nella stagione 2010-11.



A questo punto il club manager felsineo Marco Di Vaio, d'accordo con il patron Joey Saputo e il prossimo tecnico Pippo Inzaghi, potrebbe anche presentarsi dalle parti di Pegli con un'offerta molto vicina ai 13 milioni di euro versati dal Genoa al Milan la scorsa estate. Un'eventualità che Preziosi e soci, che devono ancora saldare 11 milioni ai rossoneri per quell'operazione, valuterebbero a quel punto molto attentamente.