Brutta notizia in casa Genoa in vista della delicata trasferta di settimana prossima in casa del Bologna.



Nella sfida salvezza con i felsinei Cesare Prandelli dovrà Infatti rinunciare a uno dei suoi migliori uomini: Cristian Romero.



Ammonito in avvio di secondo tempo nella gara di ieri pomeriggio contro il Sassuolo, il difensore argentino ha collezionato il suo quinto cartellino giallo in campionato. Condizione che come da regolamento gli costerà un turno di squalifica.