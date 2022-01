Il capitano del Genoa, ancora alle prese con un fastidio alla caviglia che si trascina ormai da fine 2021, sarà costretto a saltare anche la gara in casa della Fiorentina. Il suo nome, infatti, non è stato inserito nell'elenco dei 23 convocati da mister Abdoulaye Konko per la sfida ai viola.il cui infortunio muscolare patito in settimana si è rivelato molto meno grave del previsto, permettendogli di tornare a disposizione già da domani. Presenti, infine, tutti i nuovi acquisti di gennaio, compreso l'ultimo arrivato Riccardo Calafiori.Questa la lista completa dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta del Franchi: Andrenacci, Badelj, Bani, Buksa, Caicedo, Calafiori, Cambiaso, Destro, Ekuban, Galdames, Ghiglione, Hefti, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Pandev, Portanova, Rovella, Sirigu, Sturaro, Vanheusden, Yeboah.