Genoa, niente Fiorentina per Vitinha

Marco Tripodi

27 minuti fa



Retegui sì, Vitinha no.

A tre giorni dalla sfida in programma all'Artemio Franchi lunedì sera, arrivano notizie contrastanti dall'infermeria per Alberto Gilardino e il suo Genoa.



Se da un parte il tecnico dei rossoblù potrà contare sul rientro al centro dell'attacco del centravanti italo-argentino che ha smaltito in un colpo solo sia la distorsione alla caviglia che il turno di squalifica rimediate due settimane fa contro il Frosinone, dall'altra dovrà ancora fare a meno del collega portoghese, fuori ormai da quasi un mese.