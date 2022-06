Non ci sarà il Genoa nel futuro di Kevin Agudelo.



Il trequartista colombiano, reduce da due buone stagioni in prestito allo Spezia, quasi certamente proseguirà la sua esperienza in riva al Golfo dei Poeti.



Il club aquilotto pare infatti disposto a procedere con il riscatto del suo cartellino, versando al Grifone la cifra di 2,5 milioni pattuita due estati fa. Lo stesso accordo prevede che a sua volta il Genoa possa poi controriscattare il giocatore garantendo allo Spezia 5 milioni di euro. Ipotesi, tuttavia, ritenuta improbabile da Repubblica che considera il colombiano ormai prossimo al rinnovo con i bianchi dell'estremo levante ligure.