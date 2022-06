Niente riscatto da parte dell'Inter, nessuna permanenza in Serie B con il Genoa. Nel futuro di Felipe Caicedo non ci sarà spazio per nessuna delle due squadre con cui ha giocato nel corso dell'ultima stagione. Il 33enne ecuadoriano di proprietà dei rossoblù liguri non verranno fatti riscattato dai nerazzurri, con cui ha trascorso gli ultimi sei mesi della stagione in prestito. Ma anche al Grifone il suo tempo sembra ormai terminato, sia a causa di ingaggio mostruoso, sia per via della retrocessione in cadetteria.



La prospettiva più probabile per l'ex Lazio è dunque quella di lasciare il nostro calcio per accasarsi altrove. Una delle ipotesi più concrete lo vede pronto al trasferimento nel campionato del Qatar, dove diversi club sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro. Lo riferisce Sky Sport.