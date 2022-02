Ancora un turno di stop forzato per Mimmo Criscito e Nicolò Rovella.



Sia il difensore che il centrocampista del Genoa saranno costretti a saltare la trasferta di domani pomeriggio in casa della Roma. A certificare il mancato impiego dei due è stato lo stesso allenatore rossoblù, Alexander Blessin, nel corso della conferenza stampa della vigilia. Il tecnico tecnico ha infatti ammesso come sia il capitano che il giovane regista sono tornati ad allenarsi soltanto oggi, peraltro in maniera individuale, dopo giorni di riposo.



Rovella è fuori praticamente dai primi di dicembre a causa di un problema muscolare alla coscia che è tornato a tormentarlo dopo avergli consentito di scendere in campo per un tempo contro lo Spezia un mese fa. Problema simile, ma al polpaccio, anche per Criscito, infortunatosi prima di Natale nella gara con l'Atalanta.