Genoa, 'Non ci fu estorsione': tutti assolti i 15 ultrà rossoblù a processo

18 minuti fa



Si è concluso questa mattina con la piena assoluzione di tutti gli imputati il processo nei confronti di 15 capi-ultra del Genoa accusati di aver estorto denaro all'allora presidente rossoblù Enrico Preziosi in cambio della pace sulle gradinate del Luigi Ferraris.



Secondo i giudici della Corte d’Assise del tribunale di Genova gli imputati non hanno commesso il fatto a loro ascritto. Nessuna ritorsione dunque sarebbe stata avanzata nei confronti di Preziosi e del club, come invece veniva ipotizzato dai pm Francesca Rombolà e Giancarlo Vona.