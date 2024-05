Genoa, vietata ai tifosi la trasferta in casa della Roma

un' ora fa

Niente tifosi al seguito per il Genoa nell'ultima trasferta della stagione.



L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha infatti negato ufficialmente ai residenti in Liguria l'acquisto dei tagliandi validi per accedere allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida di Serie A di domenica sera tra i giallorossi e i rossoblù.



La misura è arrivata in seguito agli scontri tra sostenitori del Grifone e della Sampdoria avvenuti nei giorni scorsi a Genova.