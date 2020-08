Sembrano allontanarsi sempre di più le strade del Genoa e di Davide Nicola.



Nonostante la salvezza raggiunta il tecnico piemontese con ogni probabilità non sarà più l'allenatore dei rossoblu per la nuova stagione. Al suo posto almeno tre candidati in corsa.



Se in mattinata si era diffusa la voce di un possibile sbarco a Pegli di Roberto D'Aversa, nel pomeriggio l'edizione genovese Repubblica ha rilanciato di Vincenzo Italiano e Rolando Maran. In particolare il primo, attualmente al timone dello Spezia impegnato nei play-off promozione dalla B alla A, sarebbe in pole position mentre l'ex Cagliari avrebbe il ruolo di prima alternativa nel caso il club nell'estremo levante ligure decidesse di non liberare l'ex centrocampista.