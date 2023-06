Sopito per qualche settimana l'interesse del Genoa per Lucas Piton è tutt'altro che tramontato.



Il 23enne terzino sinistro che Roberto Mancini ha recentemente convocato in una stage con la nazionale italiana resta, secondo Sky Sport, un obiettivo concreto di un Grifone alla ricerca di rinforzi per la sua corsia mancina.



Il brasiliano è inseguito da diversi club di Serie A ma il fatto che la sua attuale squadra, il Vasco da Gama, abbia la stessa proprietà del Genoa regala a quest'ultimo una posizione di vantaggio netto rispetto alle concorrenti. In pratica l'effettivo sbarco in rossoblù del giocatore dipenderà esclusivamente dalla volontà dei liguri di portarlo a Pegli.