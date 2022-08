Finisce in goleada l'ultima amichevole del Genoa prima del debutto ufficiale nella nuova stagione.



Al centro sportivo di Pegli i ragazzi di Alexander Blessin ha superato con un netto 9-1 la Carrarese, club iscritto al prossimo campionato di Serie C. Ma a giudicare dal punteggio e da quanto visto in campo le categorie di differenza tra le due squadre sembravano essere ben più che una sola. La sfida, in effetti, non ha avuto storia, rivelandosi un vero e proprio monologo rossoblù.

Un viatico importante per un Grifone atteso lunedì sera a Marassi dall'esordio in Coppa Italia al cospetto del temibile Benevento.



Positivo per il Genoa anche il fatto che a segno siano andati ben otto giocatori differenti: Badelj, Portanova, Dragusin, Coda, Favilli, Yeboah e Jagiello, oltre ad Ekuban, autore di una doppietta.