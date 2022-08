Caleb Ekuban continua a suscitare interesse in Turchia.



L'attaccante italo-ghanese del Genoa, reduce da una stagione deludente in rossoblù, sarebbe entrato nuovamente nel mirino dei dirigenti del Konyaspor, club che già a gennaio aveva provato invano ad assicurarsene le prestazioni. Ora, secondo PianetaGenoa1893.net, i biancoverdi starebbero tornando alla carica nel tentativo di riportare il classe 1994 in Anatolia.



Ekuban ha già giocato tre stagioni nella Süper Lig con la maglia del Trabzonspor, realizzando venti reti e lasciando un ottimo ricordo di sé.