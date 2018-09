Nove gol subiti in due trasferte. Il rendimento difensivo esterno del Genoa in questo avvio di campionato è davvero da brividi, soprattutto se raffrontato con i dati della passata stagione quando dall'arrivo in panchina di Davide Ballardini i gol incassati dai rossoblu lontano da Marassi furono appena 11 in 13 gare. Meno di uno a partita e soltanto due in più di quante subite nei primi 180 minuti giocati fuori Genova di questo torneo.



Con il tecnico romagnolo alla sua guida, subentrato a metà novembre all'esonerato Ivan Juric, il Genoa uscì con la porta immacolata dalle prime quattro trasferte, vincendo di misura a Crotone e in casa dell'Hellas e pareggiando con Fiorentina e Torino.



Il primo gol al passivo arrivò solo a metà gennaio alla quinta gara lontana dal Ferraris, quella giocata allo Juventus Stadium contro i futuri Campioni d'Italia. Poi nelle successive otto trasferte il Grifone fu violato complessivamente altre dieci volte, peggiorando una media che rimase comunque straordinaria. Il segreto di una salvezza che a metà autunno sembrava una chimera fu soprattutto lì, in quello straordinario ermetismo difensivo che oggi sembra solo uno sbiadito ricordo.