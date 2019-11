Il Genoa potrebbe presto avere un nuovo dirigente.



Secondo quanto riporta Primocanale, l'accordo tra il club più antico d'Italia e l'ex direttore sportivo di Cagliari e Brescia, Francesco Marroccu, sarebbe ormai ad un passo.



Del possibile ingresso nell'entourage rossoblù del 53enne manager sardo si era già vociferato ad inizio ottobre. La mancanza di un accordo in tempi rapidi aveva tuttavia portato ad ipotizzare che l'operazione fosse definitivamente tramontata. Invece, evidentemente, in queste settimane Enrico Preziosi ha continuato a lavorare sotto traccia per garantirsi le prestazioni di Marroccu il cui ingaggio dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.