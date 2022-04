Si allarga ancora la galassia 777.



Dopo aver acquistato i pacchetti di maggioranza di Genoa, Vasco da Gama e Standard Liegi e una quota minoritaria del Siviglia la holding statunitense ora sbarca anche in Francia, prelevando la proprietà del Red Star Paris.



"È un vero piacere per 777 Partners far parte della storia del Red Star FC - spiega Josh Wander, cofondatore di 777 Partners – il club ha un’identità unica nel mondo del calcio ed è un onore aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. In qualità di custode della storia del club, Patrice Haddad (presidente Red Star) ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare al suo fianco per continuare a sviluppare il club . Non vediamo l’ora di finalizzare la sua acquisizione e lavorare fianco a fianco con tutti i nostri partner e sostenitori per mettere a frutto questa esperienza per tutti coloro che hanno nel cuore il Red Star FC".



Club storico del calcio transalpino, il Red Star fu fondato a fine '800 da Jules Rimet, il papà della Coppa del Mondo. Da qualche anno la formazione parigina ha perso il ruolo di preminenza vantato per diversi decenni, scivolando lentamente nelle serie minori del campionato francese. Ora, con l'arrivo della 777 i suoi tifosi possono tornare a sognare, esattamente come fanno i colleghi degli altri club appartenenti alla medesima galassia.