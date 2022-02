Nuovo guai fisico per Mimmo Criscito.



Il capitano del Genoa, che da pochi giorni era rientrato in gruppo dopo un'assenza di oltre un mese, ha dovuto terminare anzitempo l'allenamento odierno a causa di un problema muscolare.



L'entità dell'infortunio verrà valutata nei prossimi giorni ma certamente Criscito salterà sia la gara di domenica contro il Venezia che il successivo impegno di campionato con l'Inter, in programma a Marassi venerdì prossimo.