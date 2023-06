Il Genoa punta dritto su Idrissa Touré. Il 25enne centrocampista tedesco di origine guineana sembra essere l'obiettivo primario del Grifone in questa fase di mercato. Il giocatore, transitato in passato anche dalle giovanili della Juventus, viene valutato dal Pisa, suo attuale club, 2,5 milioni di euro.



Secondo la Nazione i toscani non porrebbero veti alla sua cessione, malgrado negli ultimi due tornei di B Tourè sia stato una pedina fondamentale per i nerazzurri. In sostanza adesso tocca al Genoa fare il passo in avanti, presentando l'offerta giusta che incontri i favori della società pisana.