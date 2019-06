Il Genoa conferma di essere alla ricerca di un giovane attaccante in vista della prossima stagione.



Dopo i sondaggi dei giorni scorsi per le punte della nazionale Under 20 Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, ora il club rossoblù avrebbe messo nel mirino anche l'esterno d'attacco Mirko Antonucci. Classe 1999, Antonucci è cresciuto nel settore giovanile della Roma che ne detiene tuttora il cartellino nonostante abbia trascorso l'ultimo campionato in Serie B al Pescara.



Il ragazzo è da tempo un vecchio pallino di Stefano Capozucca, da qualche giorno nuovo ds del Genoa, che l'aveva già inseguito invano ai tempi in cui rivestiva il ruolo di uomo-mercato per il Frosinone. Ora il dirigente vorrebbe riprovare l'approccio dovendo però fare i conti con la concorrenza del Sassuolo. La parola decisiva sul futuro immediato di Antonucci, ad ogni modo, spetterà al neotecnico giallorosso Paulo Fonseca.



