Dopo aver piazzato la scorsa estate il colpo a sorpresa Kris Piatek, il Genoa potrebbe presto nuovamente affacciarsi sul mercato polacco.



A finire sul taccuino della dirigenza rossoblu, secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, sarebbe ora Sebastian Walukiewicz, 18enne difensore centrale del Pogon Szczecin.



Talento emergente del calcio locale, Walukiewicz fu seguito con estremo interesse già in estate anche dal Chievo. La società veronese però non trovò l'accordo con il club d'appartenenza, rinunciando al tesseramento del ragazzo per i costi ritenuti eccessivamente alti. Ora alla carica per lui potrebbe andarci il Grifone.