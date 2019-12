Tra gli oltre 4000 spettatori che domenica pomeriggio hanno assistito sugli spalti del Riviera delle Palme alla gara tra Sambenedettese e Gubbio, valida per il 18° del campionato di Serie C, c'erano anche alcuni osservatori del Genoa.



A destare l'attenzione degli uomini-mercato del Grifone è stato l'attaccante esterno della formazione marchigiana Alessio Di Massimo. L'essere l'osservatore speciale della sfida non ha condizionato la prova del classe 1996 che, anzi, ha approfittato dell'occasione per mettersi ulteriormente in luce agli occhi dei suoi estimatori. Il 2-0 con cui la Samb ha liquidato il Gubbio è stato infatti inaugurato al 10' del primo tempo proprio da Di Massimo, giunto al suo terzo centro stagionale in campionato.