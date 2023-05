Da una parte del Bisagno all'altra. In procinto di terminare la propria esperienza in prestito alla Sampdoria, l'esterno difensivo del Napoli, Alessandro Zanoli potrebbe proseguire il proprio soggiorno genovese anche nella prossima stagione.



Il classe 2000, che in blucerchiato ha disputato 18 gare segnando anche una rete, sarebbe infatti tra i possibili obiettivi di mercato del Genoa, bisognoso di rinforzare la propria squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. A darne notizia è emittente televisiva genovese Primocanale.