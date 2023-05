Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A, il Genoa sta già iniziando a pianificare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione. In questi giorni i dirigenti rossoblù hanno presentato un'offerta per Ricardo Mangas terzino sinistro classe '98 del Boavista che era già stato cercato a gennaio. La prima proposta avanzata nell'ultima sessione di mercato era stata respinta dal club portoghese, ora il Genoa ha rilanciato forte della promozione già conquistata.



CHI E' - Mangas sta concludendo una stagione giocata da titolare sulla fascia sinistra - all'occorrenza anche qualche metro più avanti - durante la quale ha totalizzato 5 gol in 29 presenze tra campionato e coppe; in campionato il Boavista è a -7 dalla zona europea, alla quale si è avvicinata anche grazie alle reti decisive del terzino: nelle ultime due gare ha portato 6 punti con due centri decisivi e un assist. Il Genoa osserva e si è già mosso concretamente, Mangas può essere il primo rinforzo per la Serie A.