Dopo aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Sinan Gumus, in uscita dal Galatasaray, l'attenzione del Genoa starebbe continuando a concentrarsi in Turchia anche per un eventuale rinforzo difensivo.



Secondo quanto riporta la stampa del paese euro-asiatico, il Grifone avrebbe nei giorni scorsi presentato al Karagumruk, club di seconda divisione, un'offerta d'acquisto per il cartellino del centrale classe 1998 Fatih Kurucuk.