Non sarà una semplice amichevole quella che il Genoa disputerà questo pomeriggio al Louis II di Montecarlo. E non soltanto per il blasone dell'avversario che i rossoblù avranno davanti.



La sfida con il Monaco rappresenterà un test importante soprattutto per quei giocatori reduci da un periodo più o meno lungo di inattività causata da problemi fisici di diversa natura. Per la prima volta dal suo approdo sulla panchina del Grifone, Thiago Motta potrà disporre di una rosa che seppur ridotta dall'assenza dei sette elementi chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali vedrà gli innesti dei convalescenti Mimmo Criscito, Andrea Favilli e Stefano Sturaro.



Recuperi fondamentali per l'organico rossoblù, atteso nel prossimo mese da alcune sfide decisive per delineare il futuro del proprio campionato. Se in questo ciclo di gare potranno dare il proprio contributo anche i tre ex juventino cominceremo a capirlo già stasera.