La terza sosta di questo campionato non solo permetterà a Thiago Motta di oliare al meglio i meccanismi del suo Genoa ma consentirà al Grifone di disputare anche una prestigiosa amichevole internazionale.



Venerdì pomeriggio, a partire dalle 16:30, i rossoblù saranno imnfatti impegnati al Louis II di Montecarlo in un test contro i padroni di casa del Monaco.



La gara sarà importante soprattutto per capire i progressi dei convalescenti Criscito, Sturaro e Favilli, mentre sulla sponda monegasca potrebbe rivedersi un'ex conoscenza del grifone, quel Pietro Pellegri da mesi lontano dai campi da gioco a causa di continui problemi fisici.



Genoa e Monaco si incrociarono, sempre nel Principato e sempre in amichevole, anche nel marzo 2018. In quell'occasione la gara terminò 4 meno 1 per i padroni di casa.