Inizierà oggi il lungo percorso di Ivan Radovanovic verso il rientro in campo.



Il centrocampista serbo del Genoa verrà operato quest'oggi in una clinica specializzata di Lione dove gli verrà ricostruito il legamento anteriore del ginocchio lesionato 10 giorni fa nella gara contro il Bologna.



Le tempistiche per questo genere di infortuni prevedono almeno sei mesi di stop. Significa che per rivedere Radovanovic giocare bisognerà attendere i primi mesi della prossima stagione.