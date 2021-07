Espletate nei giorni scorsi le formalità cliniche, comprensive di tamponi e vaccinazioni anti-covid, il Genoa è pronto per dare il via alla nuova stagione. Lo farà quest'oggi con la partenza per Neustift, località che per la quindicesima volta negli ultimi sedici anni ospiterà la preparazione estiva del Grifone.



Ad accompagnare i rossoblù di Davide Ballardini nel loro viaggio verso l'Austria ci sono però molti dubbi, legati soprattutto ad organico ancora tutto da definire.

Il Genoa attuale, infatti, appare del tutto incompleto, frutto di un mercato che non è ancora decollato. Un Grifone incerto, sospeso tra giocatori che potrebbero arrivare, altri destinati a partire e altri ancora che resteranno soltanto ipotesi.



In attesa che dal fronte trattative arrivino novità, i rossoblù nel fresco della Val Stubai trascorreranno due settimane, mettendo benzina nel motore e disputando anche due amichevoli contro rappresentative locali prima di far rientro in Liguria ad inizio agosto.