Sono 33,5 i milioni di euro che il Genoa riceverà per la stagione in corso dai diritti televisivi delle proprie gare.



Il dato, reso noto da CalcioeFinanza, piazza i rossoblù al 15° posto in Serie A per guadagni in questa specifica voce il cui ammontare è calcolato tenendo conto di diversi parametri. La metà degli oltre 866 milioni complessivamente corrisposti viene suddivisa in parti uguali tra le 20 società del massimo campionato nazionale, il restante 50% prende invece in considerazione diversi parametri calcolati in percentuali differenti. Tra essi ci sono i risultati recenti raggiunti da ogni club e quelli storici, l'audience media di ogni gara e il numero di spettatori paganti nelle partite interne.