Si è conclusa senza intoppi l'operazione allenamento crociato del ginocchio destro a cui quest'oggi si è sottoposto Ivan Radovanovic.



L'intervento chirurgico per il centrocampista del Genoa è stato eseguito dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet presso l'Ospedale Privato “Jean Mermoz” di Lione, alla presenza del medico sociale del Genoa, dott. Marco Stellatelli.



Già domani l'ex mediano del Chievo farà brientro in Italia per incominciare il lunghissimo iter riabilitativo che gli permetterà di tornare a giocare. Impossibile al momento stabilire i tempi di recupero, anche se è praticamente certo che per Radovanovic il campionato attuale sia già terminato con diversi mesi di anticipo.