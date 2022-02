E ora sotto con Mattia Destro. Dopo essersi aggiudicata le prestazioni dei capitani di Napoli e Genoa Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, il Toronto FC sembra pronto per sferrare il proprio attacco verso il centravanti marchigiano del Grifone.

Il prossimo obiettivo dei canadesi è infatti quello di portare in MLS il 31enne ex attaccante di Milan, Inter e Roma.



La trattativa è già in piedi da qualche mese ma, a differenza di quanto avverrà con Criscito, difficilmente si concretizzerà prima della fine di questa stagione. Destro insomma dovrebbe concludere il campionato con i rossoblù, per poi raggiungere in estate i due connazionali in Ontario.