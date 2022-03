Sono bastate poche partite a Leo Ostigard per convincere il Genoa a puntare ancora su di lui in futuro: con il terzino norvegese in campo la squadra di Blessin ha incassato appena due gol nelle ultime cinque partite. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa sta pensando di prendere il classe '99 a titolo definitivo dopo il suo arrivo in prestito dal Brighton a gennaio.