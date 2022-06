Si fa sempre più insistente la corte del Napoli nei confronti di Leo Ostigard.



Il giovane difensore norvegese è ormai diventato un evidente obiettivo di mercato dei partenopei, malgrado lo stesso giocatore abbia da tempo un accordo sulla parola con il Genoa per proseguire quell'avventura cominciata lo scorso gennaio.



Il 22enne di Åndalsnes a fine mese sarà svincolato dal Brighton, club che ne detiene il cartellino, e il Napoli pur di anticipare la corsa del Grifone sarebbe disposto a pagare un indennizzo agli inglesi che dal 1 luglio lo perderebbero a zero. La cifra messa sul piatto da De Laurentiis sarebbe già salita a 4 milioni, dopo una prima offerta da 3 milioni. Per Ostigard, oltre alla possibilità di lottare per i piani alti della Serie A e di giocare in Champions League, ad attenderlo si sarebbe poi un contratto da 800 mila euro annui per le prossime cinque stagioni.