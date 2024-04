Genoa, Ottolini blinda Frendrup: 'Arriveranno offerte ma vogliamo tenerlo'

Albert Gudmundsson, Mateo Retegui ma anche Morten Frendrup. Sono diversi i giocatori del Genoa destinati da qui a poche settimane a finire al centro di inevitabili voci di mercato. Se per l'attaccante islandese e per il centravanti italo-argentino le mosse di corteggiamento di vari club sono già iniziate, presto tale sorte potrebbe toccare anche al centrocampista danese.Il 23enne di Holbæk si sta imponendo all'attenzione collettivo grazie a un campionato straordinario che lo sta facendo emergere come uno dei migliori incontristi non solo di Serie A ma addirittura d'Europa. Le sue statistiche, da questo punto di vista, parlano chiaro e non sono passate inosservate neppure al Liverpool, società che già da mesi attenzione con interesse crescente le prestazioni del numero 32 rossoblù.

Il Genoa, che quasi certamente dovrà salutare Gudmundsson a fine stagione, non pare tuttavia avere alcuna intenzione di fare altrettanto con l'ex Bröndby. A rassicurare i tifosi del Grifone circa la permanenza di Frendrup, che di recente ha allungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028, anche per la prossima stagione ci ha pensato il direttore sportivo Marco Ottolini: "Morten è il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella sua squadra - ha dichiarato al portale inglese CaughtOffside -. Se arriveranno offerte, sono tenuto a presentarle alla proprietà, ma il nostro piano calcistico e professionale per Morten è di trattenerlo almeno per un'altra stagione".