A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Parma, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alberto Paleari, portiere del Genoa oggi all’esordio in Serie A: “E’ un mix di emozioni, l’abbiamo preparata con il gruppo portieri, un gruppo dentro al gruppo. Tutti, da Perin a Zima, lavoriamo per dare il massimo. Cerco di farmi trovare pronto. Consigli? La scelta di venire qua viene anche dagli stimoli. Oggi è un banco di prova, ho voglia di dimostrare. Il derby può servire a livello morale e di squadra ci ha dato quel qualcosa in più. Sta a noi ora, la gente vuole vederci vincere e ora dobbiamo farlo anche in campionato”.