E' l'ultimo arrivato in casa Genoa e con la maglia del club più antico d'Italia non ha neppure ancora debuttando in gare ufficiali. Nonostante ciòsembra essersi integrato alla perfezione nel gruppo rossoblù, come dimostrano le parole vergate dal portiere lombardo quest'oggi sul proprio profilo Instagram: "Si torna a spingere - ha scritto Paleari - Dieci giorni e di nuovo il campionato!! Tassello dopo tassello! Forza Genoa!".