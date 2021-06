In attesa di far conoscere la decisione sul proprio futuro, Goran Pandev prova a dare una mano al Genoa travestendosi da talent scout.



Il trequartista balcanico avrebbe infatti segnalato alla dirigenza rossoblù il nome di un difensore suo compagno nella nazionale macedone. Si tratta del centrale classe 1994 Visar Musliu, titolarissimo della rappresentativa applaudita di recente ad Euro 2020.



Da due anni Musliu è il cardine difensivo del ​Fehérvár, club del massimo campionato ungherese che tuttavia per il suo cartellino spara altissimo. Secondo Primocanale i magiari lascerebbero partire Musliu soltanto di fronte ad un'offerta da almeno 4 milioni di euro.