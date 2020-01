Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 dal Grifone contro il Sassuolo: "Sapevamo che era una partita importante e difficile. Oggi abbiamo sofferto fino alla fine, ma Dio ci ha aiutato".



VITTORIA DI CUORE - "Sicuramente è stata una vittoria di cuore grazie anche al pubblico. Eravamo in difficoltà, abbiamo vinto tutti insieme".



UN NUOVO INIZIO - "Speriamo, ma dobbiamo lavorare e seguire il mister. Speriamo di fare meglio.



ANZIANI GARANZIA - "Io sto cercando di aiutare i più giovani, quando sei in una situazione così ci vuole un po' di esperienza".



COSA DEVE CAMBIARE - "Adesso dobbiamo lavorare e crederci, dobbiamo rimanere uniti per uscirne fuori. Questa squadra non merita di stare lì, ma la situazione è questa".