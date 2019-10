Al termine dell'allenamento odierno del Genoa Goran Pandev si è fermato qualche minuto a parlare con i giornalisti presenti al Pio Signorini di Pegli: "Non credo che ci sia da preoccuparsi per la situazione che stiamo attraversando - ha detto il trequartista macedone - abbiamo avuto un calendario difficile ma già contro il Milan abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere ma abbiamo dimostrato di esserci".



Domenica però il Grifone sarà atteso da una gara delicata a Parma: " sarà una partita molto importante che abbiamo preparato molto bene. Ci mancheranno tanti giocatori ma abbiamo voglia di fare punti. Io sto bene, mi alleno regolarmente con impegno e se il mister mi chiama sono pronto a fare la mia parte".



Oltre che per la classifica quella del Tardini sarà una gara fondamentale anche per il futuro di Aurelio Andreazzoli, confermato dal presidente Preziosi ma ancora in bilico: " Siamo tutti contenti che sia rimasto Perché con lui si lavora bene. Sono convinto che i risultati prima o poi arriveranno e premieranno i nostri sforzi. Ultimamente abbiamo sbagliato qualche partita ma all'inizio avevamo giocato discretamente. Ora però sappiamo che non possiamo più sbagliare e che l'unica cosa che conta sarà far punti già da domenica".