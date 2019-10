Dopo la vittoria per 3-1 in rimonta contro il Brescia, l'attaccante del Genoa Goran Pandev ha parlato così a DAZN: "Ci voleva questa vittoria, la volevamo a tutti i costi. Nel primo tempo eravamo un po' impauriti, poi abbiamo fatto venir fuori la nostra qualità. Thiago Motta? Sono felice, non lo vedevo da tanti anni ma è un grande amico ed è un piacere averlo con noi. Abbiamo vissuto insieme i momenti più belli della nostra carriera, spero che faccia lo stesso da allenatore. Ora pensiamo a mercoledì, che abbiamo una partita molto difficile. Io voglio solo aiutare i nostri ragazzi a crescere. Come chiamo Thiago Motta? Mister".