Proseguirà ancora l'avventura tra Vittorio Parigini e il Como.



La società lariana e il Genoa, proprietaria del cartellino del 26enne centrocampista offensivo, hanno infatti trovato l'accordo per il ritorno in riva al lago dell'ex Torino.



Nell'ultima stagione Parigini ha disputato 31 gare in maglia biancoblù, mettendo a segno due reti e confezionando tre assist vincenti. Numeri che hanno spinto la dirigenza lombarda a puntare ancora su di lui. Il giocatore, stando a quanto riferisce Sky Sport, è atteso a Como per le visite mediche nelle prossime ore.