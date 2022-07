Prime parole da neo-direttore sportivo del Genoa per Marco Ottolini. L'ex dirigente della Juventus, diventato rossoblù soltanto da qualche giorno, ha parlato ai microfoni di Primocanale del suo approccio con il Grifone: “Dal mio arrivo ho avuto sensazioni positive. C’è un buon gruppo, la squadra è forte e tutti hanno voglia di cancellare la retrocessione. Ma sappiamo che vincere un campionato di B non è facile e quindi siamo attenti su tutto”.



Ottolini ha poi parlato brevemente anche del mercato: "C'è ancora un mese di mercato, faremo di tutto per rinforzare la rosa di giocatori a disposizione di Blessin. Il gol? So che l’anno scorso ci sono stati dei problemi. Io ora non sono preoccupato ma i tifosi stiano tranquilli, non lesineremo una goccia di sudore per aumentare le nostre potenzialità. E ringrazio i genoani che si stanno abbonando con grande passione”.