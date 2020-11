Genoa-Parma 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 10’ pt e 2’ st Gervinho (P); 5’ st Shomurodov (G).



Assist: 10’ pt Kucka (P).



GENOA (3-5-2): Paleari; Bani (44’ st Destro), Zapata, Goldaniga; Ghiglione (37’ Parigini), Lerager (24’ st Zajc), Badelj (37’ st Pjaca), Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov (24’ st Pandev). All. Maran.



PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi (29’ st Iacoponi), Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (19’ pt Laurini); Kucka, Scozzarella (18’ st Hernani), Kurtic; Karamoh (29’ st Grassi), Gervinho; Cornelius. All. Liverani.



Arbitro: M. Mariani di Aprilia. Var: L. Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 13’ st Busi (P), 14’ st Maran (all. G), 22’ st Karamoah (P), 31’ st Badelj (G), 39’ st Bani (G)