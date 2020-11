Sarà Alberto Paleari, questa sera, a difendere i pali del Genoa contro il Parma nel posticipo del nono turno di Serie A.



Il portiere lombardo arrivato in prestito dal Cittadella nel corso dell'ultimo mercato estivo farà il suo debutto con i rossoblù e nel massimo campionato a causa delle contestuali assenze di Mattia Perin e di Federico Marchetti. Se la defezione del primo era risaputa da tempo, Perin oltreché infortunato è pure squalificato, quella del secondo è invece stata ufficializzata soltanto questa mattina. L'ex di Cagliari e Lazio non ha infatti recuperato dall'infiammazione accusata giovedì durante il derby di Coppa Italia che lo ha visto tra i grandi protagonisti della sfida.



In totale sono quindi 22 i giocatori convocati da Rolando Maran per la gara con i ducali: 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Scamacca, 11 Behrami, 13 Bani, 16 Zajc, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 23 Destro, 27 Sturaro, 32 Paleari, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 55 Masiello, 61 Shomudorov, 65 Rovella, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 99 Czyborra.