Di ufficiale non c'è nulla ma le voci che girano in città sembrano lasciare pochi dubbi al riguardo. Domani sera, fuori dallo stadio di Marassi prima del fischio d'inizio della gara tra Genoa e Parma, è assai probabile che si possa assistere a qualcosa di molto simile a quanto visto ieri a Bergamo a margine di Atalanta-Sassuolo.



Il tam tam tra i tifosi in queste ore alimenta l'ipotesi che centinaia di aderenti alle varie anime del tifo organizzato rossoblù possano confluire nei pressi dell'impianto cittadino per alimentare la protesta, in maniera del tutto pacifica, contro la ripresa del calcio a porte chiuse.



Dopo i tanti comunicati diffusi nelle scorse settimane in cui si condannava duramente il ritorno in campo della Serie A senza la presenza del pubblico sugli spalti, gli ultrà del Grifone potrebbero adesso passare alle vie di fatto, radunandosi all'esterno della Gradinata Nord in concomitanza con la prima partita post-covid del Genoa per far sentire in maniera univoca con cori e striscioni il proprio disappunto.