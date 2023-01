La situazione è grave ma non disperata. La vicenda deiche nelle ultime ore si è abbattuta sul Genoa sembra non preoccupare più di tanto la società rossoblù. Malgrado le notizie allarmanti diffusesi nelle ultime ore, che parlano di probabile penalizzazione in classifica e addirittura di possibile esclusione dal torneo di Serie B in corso in caso di ulteriori inadempienzeIl caso, rivelato ieri mattina da Tuttosport, riguarda il mancato versamento delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022 (circa 2 milioni di euro), relative agli stipendi saldati nei mesi di agosto e settembre. Una vicenda spinosa che potrebbe portare a provvidenti serie per il club rossoblù.Secondo la 777 Partners il problema esiste ma si tratterebbe di unche nulla ha a che fare con la tenuta economica del club e della proprietà, che è e resta più che solida. La stessa proprietà peraltro fa sapere di essere in rapporto quotidiano con tutte le istituzioni coinvolte, dalla FIGC alla Guardia di Finanza, passando per la Covisoc e di voler dare tutto il proprio contributo ad esse per giungere ad una rapida soluzione del caso. Il Genoa, insomma, è finanziariamente tranquillo eche presto i vertici di Villa Rostan contano di chiarire dimostrando contestualmente la propria totale buonafede nella speranza di non incorrere in sanzioni sportive.In realtà. D'altronde anche nel recente passato i precedenti riguardanti altri club militanti anche in Serie B non mancano. L'ultimo, in ordine cronologico, fu quanto capitò lo scorso anno alla Reggina, penalizzata di due punti per una vicenda analoga.